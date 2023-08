Roma, partito l'assalto a Lukaku: dirigenza a Londra per incontrare il Chelsea

CACCIA AL BOMBER

I Blues vogliono liberarsi del belga, un vero problema: l'ex Inter spinge per trasferirsi in giallorosso

Quando ci avviamo a entrare nell'ultima settimana di mercato, è sempre il futuro di Romelu Lukaku a tenere banco. Nelle ultime ore si registrano importanti novità riguardo al futuro dell'attaccante belga: il Chelsea ha aperto al trasferimento in prestito e soprattutto c'è stato un contatto ufficiale tra i Blues e la Roma. Il club giallorosso punta ad avere in prestito secco Big Rom (naturalmente oneroso, andranno sborsati almeno 10 milioni di euro): il 30enne avrebbe già aperto al trasferimento nella Capitale dopo aver parlato con Mourinho. Secondo quanto riporta Sky Sport inoltre, una delegazione della Roma, con Tiago Pinto e Ryan Friedkin in testa, è partita per Londra dove ha in programma un blitz per strappare l'ok del giocatore. L'incontro dovrebbe avvenire in serata, dopo la sfida di Premier tra i Blues e il Luton Town.

Dicevamo del Chelsea, che si è convinto a liberarsi, quasi a tutti i costi, di Lukaku: la punta non è reintegrabile in gruppo, e come ammesso dallo stesso Pochettino "nulla è cambiato dal suo arrivo". Insomma è ancora sul mercato e i londinesi, appurata la volontà della punta di non sposare i progetti dei club sauditi, hanno aperto a formule diverse pur di sistemare il bomber belga come conferma The Athletic. Ossia quella di un prestito oneroso almeno, magari con l'inserimento di un obbligo di riscatto. La Juve, che da settimane segue il calciatore, ha uno ostacolo non da poco: deve prima piazzare Vlahovic. Solo dopo potrebbe partire l'assalto.

Ecco che a salire prepotentemente è la candidatura della Roma, spinta dallo stesso calciatore: Lukaku, spazientito stufo di attendere i bianconeri, avrebbe comunicato al Chelsea di voler raggiungere Mourinho nella Capitale. Da capire come sarà gestito l'enorme ingaggio della punta da oltre 20 milioni di euro l'anno: assai probabile che il Chelsea dovrà contribuire ad una parte del pagamento di quest'ultimo.