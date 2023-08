Lukaku resta al Chelsea? Pochettino: "Tutto può succedere ma non è cambiato nulla"

la situazione

Il belga prigioniero del suo maxi-ingaggio: solo la Juve potrebbe permetterselo. Pochettino medita la mossa

Al momento è fuori dai piani del Chelsea ed è il sogno proibito di diversi club italiani. Parliamo, e non può essere altrimenti, di Romelu Lukaku. Il belga, per il quale il ritorno all'Inter è sfumato dopo giorni intensi di trattative, sembra finito all'angolo, prigioniero del suo maxi-ingaggio londinese da ben 20 milioni di euro. Proprio questo è l'aspetto che frena maggiormente un nuovo approdo di Big Rom in Serie A. Senza considerare la volontà dei Blues, i quali continuano a sperare di piazzarlo in Arabia Saudita per incassare suon di milioni anche se Mauricio Pochettino non chiude del tutto a una imprevedibile permanenza: "Al momento non è cambiato nulla ma tutto può succedere".

LUKAKU E LE ITALIANE Roma, Juventus e Milan sono le uniche piste italiane percorribile sulla carta, visto che tutti e tre i club sono alla ricerca di una punta. Ma gli ostacoli sono tanti: i romanisti, perso Zapata, ci pensano sul serio, ma potrebbero condurre l'operazione solo in prestito (e con un taglio di almeno della metà dell'ingaggio). Lo stesso dicasi per i rossoneri: il duo Furlani-Moncada ha già speso abbastanza, e al momento il focus è su altre piste come Broja ed Ekitike. Profili decisamente diversi per età e costo.

E poi c'è la Juventus: tra la Vecchia Signora e il calciatore l'intesa c'è, e non sarebbe un problema insormontabile nemmeno stabilire il prezzo del cartellino tra il Chelsea e lo stesso club piemontese. Ma c'è un inghippo non da poco: sistemare Vlahovic per fargli spazio. Operazione difficile in pochi giorni, senza dimenticare l'affetto dei tifosi bianconeri per il serbo.

LUKAKU E L'ARABIA I londinesi, come facile immaginare, sperano nella pista araba: il mercato saudita chiude il prossimo 7 settembre, ossia sei giorni dopo quello europeo. Ma l'Al Hilal, che pure aveva cercato insistentemente Lukaku, ha poi ripiegato su Mitrovic. Lo slot per l'ex Inter quindi, è coperto.