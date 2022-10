Locatelli piace all'Arsenal: proposto Lokonga alla Juventus

SCAMBIO IN ARRIVO?

Locatelli è nel mirino dell'Arsenal che lo avrebbe voluto già ai tempi del Sassuolo

Manuel Locatelli è sempre nel mirino dell'Arsenal. Il centrocampisa della Juventus, che i Gunners provarono a portare a Londra dopo l'Europeo vinto con l'Italia, non sta vivendo un periodo particolarmente felice alla corte di Allegri, ma da Oltremanica l'interesse non è scemato. La capolista in Premier League ha la coperta corta dietro a Thomas e Xhaka e a gennaio l'investimento sarà fatto a centrocampo. Locatelli, secondo la stampa inglese, è uno degli obiettivi. Sul piatto un possibile scambio alla pari con Sambi Lokonga, valutato circa 30 milioni di euro come l'italiano.

Nell'estate del 2021 Locatelli aveva preferito aspettare l'affondo della Juventus con il Sassuolo piuttosto che accettare la corte dell'Arsenal, ma al momento l'avventura in bianconero sta procedendo con alti e bassi. Locatelli non ha la titolarità in mezzo al campo e la pressione dei Gunners potrebbe anche smuoverlo dalla sua convinzione di restare a disposizione di Allegri. All'Arsenal piace molto, tanto da pensare di sacrificare il 22enne belga Sambi Lokonga alla ricerca di un posto dove poter essere protagonista.