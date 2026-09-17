Icardi non arriva in Serie A ma potrebbe essere allenato da un italiano

Il Tottenham sta valutando Mauro Icardi per superare la crisi d'attacco e un avvio di stagione privo di successi in campionato, aggravato dall'eliminazione in Coppa di Lega maturata contro il Liverpool.
Tramontata la pista Lazio, il trentatreenne argentino - attualmente svincolato dopo la fine del contratto col Galatasaray - è nei pensieri e nelle valutazioni di Roberto De Zerbi e della dirigenza Spurs.
I canali tra l'entourage del calciatore e il Tottenahm restano aperti per verificare la fattibilità del progetto, mentre Icardi si allena in Argentina con un preparatore personale valutando un approdo in Premier League dopo i sondaggi ricevuti nei mesi scorsi da club arabi, qatarioti, messicani e spagnoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.