Ufficiale il nuovo allenatore di Messi all'Inter Miami. È anche un ex... Inter

Lionel Messi sarà allenato da un tecnico che arriva dalla sua stessa città, Rosario. Si tratta di Kily Gonzalez, 52 anni, ex centrocampista anche dell'Inter (tra il 2003 e il 2006) e in realtà legato all'altro club della città argentina, ovvero il Rosario Central.
Gonzalez arriva all'Inter Miami dopo l'esperienza proprio al Central e le successive con Union Santa Fe e Platense. Prende il posto di Javier Mascherano, anche se nell'ultimo periodo era stato Guillermo Hoyos a guidare, ad interim, il club campione in carica della Mls.