La Roma è a caccia di plusvalenze entro fine giugno e la Juve si lancia all'assalto di Svilar

C'è poi un asse di mercato sotterraneo ma decisivo da monitorare con attenzione. Svilar è gestito dalla stessa agenzia di procuratori di Emiliano 'Dibu' Martinez, l'estremo difensore dell'Aston Villa che rimane l'obiettivo numero uno e il grande sogno per la porta della Juventus. I contatti continui e i canali apertissimi tra i bianconeri e l'entourage del portiere argentino avrebbero portato sul tavolo proprio il nome di Svilar come un'alternativa di lusso, ma decisamente più futuribile e sostenibile.