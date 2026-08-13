Juve, Nico Gonzalez è tornato ad allenarsi a Torino: futuro in bilico per l'argentino

Nico Gonzalez è tornato ad allenarsi a Torino. Dopo la delusione per la sconfitta nella finale del Mondiale, l'esterno argentino è pronto a cominciare la nuova stagione, che difficilmente disputerà con la maglia bianconera. Nell'ultima annata, infatti, Nico ha giocato in prestito all'Atletico Madrid che, però, ha deciso di non riscattarlo. I Colchoneros restano comunque intenzionati a riportarlo a Madrid, prima però va trovata la giusta formula con la Juventus. Intanto, nei prossimi giorni dovrebbe unirsi al gruppo reduce dalla tournée per lavorare in vista dell'esordio in campionato con il Frosinone.