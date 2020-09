La Juve si "alleggerisce": De Sciglio verso la Roma, Khedira risolve

MANOVRE BIANCONERE

Non c'è solo la ricerca dell'attaccante (o degli attaccanti) in cima alla lista delle priorità in casa Juve. Paratici, infatti, lavora anche alla uscite e nelle prossime ore potrebbero andare a buon fine un paio di "colpi" importanti. Su tutte quella che porterebbe Mattia De Sciglio alla Roma. L'esterno voluto a Torino da Allegri potrebbe trasferirsi in giallorosso sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Operazione quindi slegata dall'affare Dzeko.

Vedi anche Calcio estero Barcellona, Pjanic: "Dura lasciare la Juve ma volevo nuovi stimoli, nessun dubbio su Messi" Discorso diverso per Sami Khedira. La sua avventura alla Juve è vissuta di alti e bassi, ma soprattutto lunghi stop per infortunio. Adesso sembra arrivato il momento di dirsi addio, anche se a malincuore. Nonostante sia tornato ad allenarsi in gruppo, il centrocampista tedesco è vicino alla risoluzione del contratto, in scadenza a giugno 2021. A lui andrebbe metà dello stipendio (3 dei 6 milioni di euro netti previsti) come buonuscita.