La Juventus pensa alla fascia sinistra: vuole Bensebaini già a gennaio

DALLA GERMANIA

Secondo quanto riporta la Bild, il club bianconero si sarebbe già mosso per l'algerino, esterno basso del Borussia Moenchengladbach

C'è un ruolo che è scoperto in casa Juventus. Alex Sandro e De Sciglio non convincono in pieno e si cerca un elemento che possa ricoprire in modo convincente la posizione di esterno basso a sinistra. Secondo quanto riporta il giornale tedesco Bild, il nome sarebbe quello di Ramy Bensebaini, laterale algerino del Borussia Moenchengladbach in scadenza di contratto nel 2023.

Sembra difficile che il giocatore possa rinnovare con il club tedesco e la Juventus potrebbe ingaggiarlo, già dal prossimo mercato di gennaio, per una cifra non particolarmente onerosa. C'è poi da considerare che Bensebaini gradirebbe un trasferimento nel campionato italiano. Il laterale algerino ha 27 anni, gioca in Europa dal 2014 (tra Belgio, Francia e Germania) e ha collezionato già 50 presenze con la maglia della sua Nazionale.