Paredes: "Giocare per la Juventus era uno dei miei sogni"

L'INTERVISTA

L’argentino torna sull’addio al Psg in un’intervista a ESPN: “Nessun rapporto con Mbappé, Di Maria importante per il mio arrivo”

“Giocare per la Juventus è sempre stato uno dei miei sogni". Dal ritiro dell’Argentina Leandro Paredes torna a parlare dei suoi anni a Parigi con la maglia del Psg e dei motivi che in estate lo hanno portato a Torino: "È stata una decisione difficile, cambiare club prima del Mondiale, per via dell'adattamento – ha dichiarato l’ex centrocampista tra le altre di Roma e Chievo ai microfoni di ESPN - Penso di aver preso la decisione giusta, avevo bisogno di minuti per arrivare in Qatar nel migliore dei modi, ed è stata la cosa giusta da fare”.

Negli spogliatoi della Continassa Paredes ha ritrovato Di Maria, che ha avuto un ruolo fondamentale per il suo ritorno in Italia: "Aveva valore anche questo, essere vicino a Di Maria. Per divertirmi ancora con lui, per giocare ancora insieme. Era molto importante".

Un rapporto speciale quello col Fideo, di certo non lo stesso che si può dire per quello con Kylian Mbappé: "Non posso parlarti dei giocatori con cui non avevo nessun rapporto", ha dichiarato il centrocampista bianconero.

Vedi anche Calcio estero Kulusevski: "Conte diverso da Allegri: mai conosciuto uno così"