Juventus, grana Yildiz: rischio operazione chirurgica

Dopo la precoce e dolorosa eliminazione della Turchia dai Mondiali 2026, per Kenan Yildiz è arrivato il momento di staccare la spina. Il numero dieci della Juventus ha dato ufficialmente il via alle proprie vacanze estive rifugiandosi a Ratisbona, in Germania, la sua città natale. Un ritorno alle origini e agli affetti familiari per ricaricare le pile, ma anche un momento di profonda riflessione: l'avventura iridata del classe 2005 è stata infatti pesantemente condizionata da persistenti problemi fisici, in particolare da una fastidiosa tendinopatia rotulea al ginocchio che continua a tormentarlo e che ora va affrontata una volta per tutte.