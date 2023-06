La Juve prova la carta McKennie per portare Zaniolo a Torino

MANOVRE BIANCONERE

Il Galatasaray è interessato al centrocampista statunitense che potrebbe favorire il trasferimento dell'ex Roma alla corte di Allegri

Molto ruota intorno al futuro di Vlahovic e Chiesa ma è evidente che la Juventus abbia bisogno di un giocatore di fantasia in attacco. Dopo aver perso Dybala un anno fa, e Di Maria quest'anno, i bianconeri devono trovare un giocatore con quelle caratteristiche, considerando che il ruolo di punta centrale, con la conferma di Milik, è comunque coperto. L'idea è quella di provare a imbastire una trattativa con il Galatasaray per portare Zaniolo a Torino.

La Juve sta discutendo con la dirigenza turca del futuro di McKennie. Tornato dal prestito al Leeds, il centrocampista americano, che non è stato riscattato dagli inglesi, non rimarrà in rosa. Il Galatasaray è interessato e il presidente Dursun Ozbek, avvistato a Milano, sta parlando con i dirigenti bianconeri. La trattativa va avanti. La Juventus preferirebbe cederlo a titolo definitivo anche se c'è da limare il prezzo dell'americano. Il diritto di riscatto per il Leeds, fissato a quasi 35 milioni, non è proponibile per il club turco.

Ecco perché, secondo quanto riporta la Gazzetta dello sport, sta tornando di moda il nome di Nicolò Zaniolo. L'ex fantasista della Roma ha una clausola di rescissione di 35 milioni che potrebbe essere attenuata dalla trattativa che prevede il trasferimento di McKennie a Istanbul. In più, Zaniolo attualmente percepisce un ingaggio di 3,5 milioni a stagione e quindi non sarebbe un esborso eccessivo per una società costretta a limitare le spese.