La Juve punta De Paul: rinforzo scudetto per gennaio

OBIETTIVO BIANCONERO

Giuntoli al lavoro per puntellare il centrocampo dopo gli stop di Pogba e Fagioli: si punta al prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions

© Getty Images In casa Juve c'è un piano a breve termine sul mercato per puntellare la mediana per la corsa scudetto. Senza Paul Pogba e Nicolò Fagioli, fermati rispettivamente dalla positività al testosterone e dal caso scommesse, a centrocampo per i bianconeri la coperta è cortissima e, stando a Tuttosport, già a gennaio Giuntoli & Co. vorrebbero rinforzare il reparto portando Rodrigo De Paul a Torino. Già nel mirino della Juventus questa estate, l'ex Udinese sarebbe l'uomo giusto per dare sostanza, corsa e qualità alla manovra bianconera e per fornire ad Allegri una pedina importante nelle rotazioni.

Rimasto all'Atletico nonostante le ricche sirene arabe, De Paul a Madrid ormai veste il ruolo del rincalzo di lusso. E l'idea di un trasferimento in bianconero potrebbe anche rappresentare l'occasione giusta per rilanciarsi e dimostrare ancora una volta il suo valore in un contesto diverso. Soprattutto alle giuste condizioni, con i giusti stimoli e i giusti obiettivi (leggasi scudetto). Perché se è vero che l'Arabia chiama, è anche altrettanto vero che la Juve continua comunque ad avere un certo appeal nel calcio europeo nonostante l'assenza dalle Coppe.

Proposta alla mano, per De Paul la Juventus punterebbe alla solita formula nella prossima finestra del calciomercato: prestito oneroso con diritto di riscatto a fine stagione, che diventa obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi, in primis la qualificazione alla prossima Champions League. Soluzione che potrebbe accontentare un po' tutti: il giocatore, l'Atletico e la Juve. Giuntoli ha già individuato in De Paul il rinforzo scudetto per gennaio.

In che ruolo gioca di De Paul Rodrigo De Paul è un centrocampista dinamico e tecnico. Sa contrastare, impostare e andare a rimorchio delle punte per concludere in porta sfruttando gli inserimenti da dietro e la rapidità nell'uno contro uno in area. Dotato di buona tecnica, l'ex Udinese e nazionale argentino è un giocatore di quantità e qualità. In carriera ha segnato oltre 50 gol e collezionato altrettanti assist.