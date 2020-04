La Juve premia il cuore di Matuidi: un altro anno di contratto

UN'ALTRA STAGIONE

La Juventus e Blaise Matuidi hanno trovato l'accordo per proseguire insieme: il contratto del francese è stato prolungato fino al 30 giugno 2021. Lo si è appreso dalla Relazione Finanziaria del club, dove tra le operazioni effettuate nel secondo semestre di questa stagione sportiva è stato evidenziato e segnalato il rinnovo di contratto del centrocampista classe 1987. Juve, Matuidi è ancora positivo

Un premio alla generosità e dedizione ai colori bianconeri di Matuidi, uno che in campo non si risparmia mai. La notizia arriva, poi, in un periodo delicato per lo stesso campione del mondo visto che non ha ancora superato l'infezione da Covid-19.

PROLUNGA ANCHE PJACA

Oltre a quello di Blaise Matuidi, è ufficiale il rinnovo di contratto anche per Marko Pjaca: il giocatore, di proprietà della Juventus ma in prestito all'Anderlecht, ha prolungato il legame con il club bianconero fino al 30 giugno 2023. Anche per lui lo si è appreso dalla relazione finanziaria del club bianconero.