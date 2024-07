La Juve non molla Koopmeiners: pronti 50 milioni per strapparlo alla Dea

MANOVRE BIANCONERE

Il club bianconero, forte delle imminenti cessioni di Huijsen e Soulé è pronta a mettere sul tavolo ua nuova cifra per sbloccare la trattativa con l'Atalanta e provare a portare l'olandese a Torino

La Juve torna alla carica per Teun Koopmeiners, e non ha intenzione di mollare finché non si troverà un accordo definitivo. Non è tutto perduto dunque anche se la trattativa con l'Atalanta sembrava essere in una fase di stallo, dato che entrambi i club non volevano muoversi dalle loro posizione, ora si è smosso qualcosa. Giuntoli non vuole più aspettare ed è pronto ad agire per portare a Torino l’obiettivo numero uno sulla sua lista ormai da parecchio tempo. Inoltre si stanno ultimando alcune uscite importanti, come quelle di Soulé alla Roma e Huijsen al Bournemouth, per un tesoretto di quasi 50 milioni, Cifra che il ds bianconero ha intenzione di mettere sul tavolo della trattativa con la Dea, per dare un’accelerata incisiva.

Vedi anche juventus Motta dopo il ko: "Dobbiamo migliorare in fretta ma non ho dubbi, saremo competitivi" A Torino la prossima settimana la Juventus, dunque, farà una nuova mossa concreta presentando un'offerta ufficiale: 50 milioni per Koopmeiners. Basteranno? Probabilmente no, ma sarà comunque un segnale importante per la squadra di Gasperini, che prima o poi dovrà fare un passo in avanti verso i bianconeri, data anche la volontà nota da tempo del giocatore di trasferirsi a Torino. Un modo per tornare a parlare, cercare un punto in comune e ammorbidire la posizione dei nerazzurri, che per il momento non sembrano intenzionati a lasciare andare l'olandese a meno di 60 milioni. Già nei giorni scorsi ci sarebbe stata una telefonata tra Giuntoli e Percassi, la Dea ormai sà che perderà il giocatore ma non accetta di "svenderlo" e vuole trarre il massimo profitto da questa cessione. Se necessario per dare una mano a smuovere le acque il giocatore chiederà ancora di essere assecondato nella sua scelta, richiesta che potrebbe essere fatta prima anche dal suo agente, per sottolineare la forte volontà di Koopmeiners. Per il nerazzurro, infatti, è già pronto un contratto fino al 2029 a 4,5 milioni a stagione.

LE ALTRE TRATTATIVE

Intanto proseguono le altre trattative in entrata e Giuntoli non ha intenzione di fermarsi: per Todibo ormai ci siamo. Il ds spinge e si va verso l'accelerata decisiva per il centrale francese. Si lavora per chiudere la trattativa sulla base di un prestito oneroso fra i 5 e i 10 milioni di euro e diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni per un'operazione nel complesso di 30-35 milioni di euro. L'agente del difensore francese, infatti, si trova ora in Italia e ha già fissato in agenda un meeting con Giuntoli dove si parlerà delle condizioni contrattuali del giocatore e dell'ingaggio. Ma non finisce qui. La Juve, come noto, si è mossa per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund incontrando la famiglia del giocatore ma la richiesta del club tedesco è di almeno 40-45 milioni. Sul tedesco ha messo gli occhi anche l'Aston Villa. Resta calda anche la pista che porta a Galeno del Porto: ha una clausola da 60 milioni, ma il club lusitano ha bisogno di vendere e potrebbero bastarne meno di 40.