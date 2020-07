La Juve non molla Jorginho: anche Rabiot nell'operazione

MANOVRE BIANCONERE

I rumors dicono che l'addio di Pjanic non abbia preoccupato troppo Sarri, perché la Juve ha rassicurato l'allenatore toscano, promettendogli l'arrivo di Jorginho. Anche Oltremanica sono abbastanza sicuri che i bianconeri faranno di tutto per assicurarsi il centrocampista brasiliano pupillo del tecnico bianconero fin dai tempi del Napoli prima e poi al Chelsea. Juve, il ritorno di Pirlo

Vedi anche juventus Juventus, Paratici: "Pjanic-Barcellona ottima operazione finanziaria" I Blues, dal canto loro, sarebbero disposti a cederlo, ma chiedono una cifra che si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Non poco anche in considerazione di un periodo di vacche magre come quello attuale. Per questo Paratici vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Adrien Rabiot, arrivato lo scorsa estate a parametro zero, ma protagonista finora di una stagione ben al di sotto delle aspettative, nonostante le ultime prestazioni dignitose. Il francese potrebbe così dimezzare o quasi la cifra cash da versare al Chelsea.

Rabiot, comunque, interesserebbe anche all'Everton di Ancelotti. Sta di fatto che la Juve vorrebbe portare a Torino Jorginho per rifondare un reparto, il centrocampo, a cui ha già messo mano con l'acquisto di Arthur.

AG. JORGINHO: "NESSUN CONTATTO"

A proposito dell'interesse dei bianconeri per l'ex Napoli, ha parlato l'agente di Jorginho: "La Juventus? Conosco bene il Direttore Paratici, ma al momento non mi ha contattato nessuno per parlare di Jorginho. In questa settimana, tra l’altro, hanno preso Arthur dal Barcellona: non conosco la strategia di mercato della Juve per il prossimo anno”.