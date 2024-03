La Juve mette le ali: idea Greenwood oltre a Felipe Anderson a zero e il Chiesa bis

MANOVRE BIANCONERE

Il talento inglese intriga Giuntoli, che in estate proverà a portare a Torino il 22enne in scadenza con lo United nel 2025

© Getty Images La Juve mette le ali. Oltre ad aver intavolato il discorso per il colpo a zero Felipe Anderson e impostato la discussione per il rinnovo di Federico Chiesa, alla Continassa spunta un nuovo obiettivo per l'estate per puntellare le corsie: Mason Greenwood. Secondo quanto riferiscono in Inghilterra, i bianconeri negli ultimi mesi avrebbero seguito con particolare attenzione le prestazioni del 22enne al Getafe, avviando poi i primi contatti col suo entourage per iniziare a sondare il terreno sui margini di manovra.

Di proprietà dello United, nonostante i problemi extra calcistici per la pesante vicenda con la compagna e la lunga inattività da gennaio 2022 a luglio 2023 che ne hanno frenato la crescita, l'esterno offensivo inglese del resto piace molto a Giuntoli e Manna. Non solo per il suo talento e le sue qualità tecniche e fisiche, ma anche per altri dettagli che potrebbero trasformare l'operazione in un affare vero e proprio. A soli 22 anni, Greenwood è in scadenza con i Red Devils nel 2025 e per il club inglese la prossima finestra di mercato potrebbe essere l'ultima occasione per incassare qualcosa dalla sua cessione.

Situazione che Giuntoli & Co. sperano di poter sfruttare al massimo per abbassare il prezzo del cartellino, spuntare un buono sconto e piazzare il colpo. Da un punto di vista tattico, Greenwood ama partire da destra per andare al cross o per accentrarsi e tentare il tiro o l'assist. Numeri alla mano, con lo United il precoce talento inglese ha collezionato 129 presenze mettendo a segno 35 gol e 12 assist. Al Getafe invece in questa stagione il bottino del 22enne è di 8 gol e 5 assist.