La Juve e il dilemma Dybala da risolvere alla svelta

IL CASO

Juve, e adesso? Nonostante a Torino abbiano deciso di ascoltare ogni richiesta proveniente per Paulo Dybala, il popolo bianconero ha ormai definitivamente votato per la permanenza della sua Joya. L'abbraccio di Villar Perosa è stata l'ennesima conferma di un legame che i tifosi della Signora vorrebbero andasse avanti ancora a lungo. Dimenticate le trattative con Manchester United e Tottenham per la sua cessione, Paratici, a parole, ha ribadito che Dybala è e resta un grande giocatore della Juve. Ma, aggiungiamo noi, il 2 settembre è ancora molto lontano... Juventus A-Juventus B 3-1 a Villar Perosa: gol e highlights

Sta di fatto che mentre lo stesso argentino continua a ribadire tramite i social il suo desiderio di restare dov'è, anche il campo parla a suo favore. Le tanto sventolate difficoltà a trovare spazio con Sarri sembrano non avere troppo fondamento. Almeno per quanto visto finora durante le prime amichevoli estive in cui Dybala ha segnato, ha fatto segnare e ha ritrovato una bella intesa con Gonzalo Higuain. Già, proprio il connazionale che come Paulo sarebbe destinato a lasciare ancora Torino. Ma Dybala, oggi, avrebbe un posto da titolare in questa Juve? Con Cristiano Ronaldo intoccabile, ci sono solo due strade percorribili. Quella di giocare come falso 9 (ma anche se dovesse partire Higuain potrebbe arrivare un'altra prima punta, leggi Icardi), oppure tornare a partire dall'esterno, a destra vista che a sinistra stazionerà il portoghese. Trequartista? Possibile, anche se l'esperimento fatto con Allegri non è che abbia dato dei grandi frutti.

Insomma, il rischio è che, restando, possa sedersi spesso in panchina vista la concorrenza di gente come Bernardeschi e Douglas Costa, forse più adatti di lui a giocare nel 4-3-3 della Juve attuale. Dybala lo sa, come sa che è sul mercato e la sua espressione, sempre molto seriosa dal suo rientro in Italia dopo le vacanze, conferma che le prossime due settimane saranno molto calde. Con Psg e Inter alla finestra.

