Ciro Immobile è molto vicino al Bologna. L'ex attaccante della Lazio starebbe sistemando alcune questioni burocratiche col Besiktas e trattando gli ultimi dettagli col club rossoblù sulla base di un contratto di un anno con opzione per un''altra stagione. In particolare, per chiudere l'operazione, mancherebbe ancora l'intesa totale sui bonus e sull'ingaggio dell'eventuale secondo anno.