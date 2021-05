La Juve di Allegri riparte dal centrocampo: Locatelli resta l'obiettivo

MANOVRE BIANCONERE

Trattativa non facile con il Sassuolo. Bentancur unico "incedibile", il sogno resta Pogba

Il ritorno di Max Allegri coinciderà con un discreto restyling del centrocampo della Juve. E' questo il reparto che necessita delle maggiori attenzioni per tornare a dominare in Italia. Il primo nome, quello che si fa anche da maggiore tempo, è quello di Manuel Locatelli. i bianconeri lo vogliono e lui vuole i bianconeri. Sembra tutto scritto e invece la distanza che separa i due poli è ancora tanta. Di mezzo, infatti, c'è il Sassuolo, che non vuole fare sconti e chiede una cifra attorno ai 35/40 milioni di euro.

Davvero troppi per i bianconeri, che non navigano certo in buone acque. A Torino sperano che pesi il desiderio dell'ex Milan, che ha già comunicato la sua volontà di trasferirsi allo Stadium, rimandando al mittente la proposta di seguire De Zerbi allo Shakhtar. Degli attuali centrocampisti, invece, solo Bentancur, quello che oltretutto avrebbe più mercato, dovrebbe avere il posto garantito. Ramsey pare essere destinato alla cessione, mentre anche Arthur e Rabiot (sul quale pesa uno stipendio extralarge) finirebbero sul mercato in caso di offerte interessanti. Quanto a McKennie, Allegri sarebbe pronto a lavorarci un po' su.

Sullo sfondo, poi, resta sempre il solito, grande sogno: Paul Pogba. In questo caso, però, l'unica possibilità di riportare alla Juve il "Polpo" è legato alla cessione di Cristiano Ronaldo. Anzi, a una sorta di scambio tra il portoghese e il francese visto che l'unica squadra ad essersi fatta realmente avanti per CR7 sono proprio i Red Devils.