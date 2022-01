La Juve "blinda" Morata almeno sino alla Supercoppa con l'Inter

Lo spagnolo verrà lasciato partire solo dopo la Supercoppa e comunque non prima di aver trovato un sostituto. Che Allegri voleva fosse Suarez...

Alvaro Morata lascerà la Juve entro la fine del mese, ma la sua non sarà una partenza lampo. Allegri, infatti, è stato chiaro con lo spagnolo, nonostante da Barcellona siano convinti che il suo trasferimento in blaugrana si concluderà entro pochi giorni. L'attaccante bianconero verrà "liberato" solo dopo aver trovato un sostituto e comunque non prima di aver giocato la Supercoppa italiana contro l'Inter, sfida preceduta dai big match di questa settimana con Napoli e Roma.

Vedi anche juventus Dalla Spagna: Morata-Barcellona, affare fatto al 95% e firma in settimana Come detto, però, la sua uscita dovrà essere compensata da un'entrata nello stesso reparto offensivo. Ormai è chiaro che l'obiettivo numero uno sia Mauro Icardi, finito ai margini del progetto Psg. L'ostacolo è trovare l'accordo con i parigini, che chiedono (come lo stesso argentino, comunque) la cessione definitiva o un prestito con obbligo di riscatto, mentre a Torino sono propensi a non andare oltre il prestito secco, magari prolungato a 18 mesi. Più difficile, invece, arrivare a Gianluca Scamacca, perché il Sassuolo chiede tanto per il suo cartellino (en oltre i 20 milioni di euro) e perché c'è da vincere la concorrenza dell'Inter.

A sorpresa, però, era spuntato anche un terzo nome. Anzi, un primo nome, visto che era quello in cima alla lista di Allegri. Stiamo parlando di Luis Suarez, che la Juve aveva già provato a prendere due estati fa. Questa volta, però, è stato l'uruguayano a dire di no, anche perché dopo l'Atletico Madrid avrebbe deciso di provare l'esperienza Mls.