La Juve blinda Kean: è fatta per il rinnovo

27/05/2019

Chiusa la stagione, in casa Juve è tempo di rinnovi in attesa delle indicazioni sul mercato che arriveranno dal nuovo tecnico. A partire da quello di Moise Kean , protagonista di un grande anno tra campionato, Coppa Italia e Nazionale. Stando a Tuttosport, tra il club bianconero e l'entourage dell'attaccante guidato da Mino Raiola ormai è già tutto fatto per il prolungamento . Si parla di un contratto fino al 2024 con un ingaggio di 3 milioni netti a stagione .

Sei gol in campionato, uno in Coppa Italia, sei in azzurro (due con la Nazionale maggiore, due con l'U21, due con l'U20). E' questo il bottino stagionale di Kean. Numeri importanti, che raccontano l'esplosione di un giocatore con ancora enormi margini di crescita. Lo sanno bene alla Continassa, dove Paratici ha deciso di blindare il baby-campione senza tentennamenti. Per formalizzare l'intesa mancherebbero solo le firme, ma nei prossimi giorni Raiola dovrebbe incontrare Nedved e Paratici per mettere tutto nero su bianco. Il futuro di Kean sarà ancora bianconero.