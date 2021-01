La Juve aggiunge Giroud ai candidati per il vice Morata

ATTACCANTE CERCASI

Olivier Giroud si è aggiunto alla lista dei papabili per un posto da vice Morata alla Juve. Il nome del francese lo ha fatto Andrea Pirlo subito dopo il successo casalingo contro l'Udinese. "Ci potrebbe anche servire, vediamo e speriamo di fare qualcosa nei prossimi giorni", ha detto l'allenatore bianconero. Parole che sembrano indirizzate proprio all'attaccante del Chelsea, che per il momento pare abbia stoppato ogni possibilità di lasciare i Blues a gennaio. Il club londinese, oltretutto, sta vivendo un momento particolarmente complicato, con Lampard a forte rischio esonero dopo il ko contro il Manchester City.

Sta di fatto che la Juve cerca un'occasione a basso costo per tappare un buco che sia Dybala, sia Kulusevski non sono in grado colmare avendo caratteristiche molto diverse da Morata.

In cima alla lista ci sarebbe Arek Milik, anche se arrivare al polacco resta difficile. L'accordo con il giocatore è totale per giugno, quando si libererà a parametro zero, ma anticiparne l'arrivo a Torino dipenderà dal Napoli. Se De Laurentiis non pretenderà troppo, allora l'affare si potrebbe concludere.

Altrimenti si virerà su qualche giocatore low profile e soprattutto low cost. Graziano Pellé, appena liberatosi dallo Shandong, e Leonardo Pavoletti, ai margini del Cagliari, sono i più accreditati. Certo non primissime scelte per una squadra che deve rimontare in campionato e fare più strada possibile in Champions League.

Anche per questo Pirlo preferirebbe forse una vecchia conoscenza come Fernando Llorente "Vogliasmo bene a chi è stato qui", ha detto Paratici), ma anche in questo caso c'è di mezzo il Napoli, che non intende fare favori ai bianconeri e, come per Milik, vorrebbe incassare il più possibile da ogni cessione. Come accaduto in estate c'è però il rischio di ritrovarsi con il cerino in mano ed è su questo che punta la Signora per forzare la mano ad AdL.

Di sicuro la Juve ha necessità di aggiungere alla rosa un attaccante centrale e a breve sapremo chi sarà il prescelto.