Juventus, Paratici ‘chiama’ Pogba e Llorente: “Vogliamo bene a chi è stato qui…”

JUVENTUS

Il ritorno di Paul Pogba a gennaio per puntare alla Champions League? O quello di Fernando Llorente per occupare il posto di vice-Morata? Prima della sfida contro l’Udinese Fabio Paratici è stato sibillino sul mercato di gennaio dei bianconeri: “La priorità oggi sono le partite, poi vedremo. Comunque siamo contenti della rosa che abbiamo che è molto competitiva. Ritorni? Noi vogliamo bene a chi è stato qui e ci ha dato tanto…”.

Il Chief Football Officer dei bianconeri apre dunque le porte a un eventuale ritorno dei due ex e commenta la strana vicenda Rabiot, in tribuna anche con i friulani ma disponibile per la sfida al Milan: “Ci spiace per il ragazzo. Recependo la sentenza poco prima della Fiorentina precauzionalmente abbiamo deciso, per non incorrere in ricorsi da parte della Fiorentina, di agire cosi”.

Vedi anche juventus Rabiot, il danno e la beffa: salta anche l'Udinese per colpa... del Napoli