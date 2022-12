L'Arsenal prova il doppio sgarbo alla Juve: Milinkovic-Savic e Vlahovic

© Getty Images

L'Arsenal è pronto al doppio sgarbo alla Juventus. Per difendere l'inaspettato primato in Premier League (+5 sul Manchester City alla pausa), i Gunners cercano rinforzi e sono pronti a sferrare il colpo decisivo per Sergej Milinkovic-Savic e fanno più di un pensierino a Dusan Vlahovic per via dell'infortunio a Gabriel Jesus. Secondo il "Corriere della Sera", i londinesi sarebbero in pressing sul centrocampista della Lazio, e sarebbero intenzionati a tentare l'all-in a gennaio per anticipare i bianconeri. Milinkovic-Savic, da sempre restio all'idea di lasciare l'Italia, potrebbe però considerare un'eventuale ricca offerta dell'Arsenal. Secondo il "Sun", invece, i Gunners potrebbero tornare a pensare al bomber della Juventus già a gennaio per far fronte all'infortunio di Gabriel Jesus. In corsa anche il Chelsea.