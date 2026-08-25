Calciomercato Juventus, Spalletti vuole un numero 9: rispunta Mateta e possibile scambio con David

I giornali sportivi: martedì 25 agosto 2026
© Rassegna Stampa
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Che Luciano Spalletti non sia soddisfatto - è forse addirittura un eufemismo - del mercato della Juventus a livello offensivo si è capito dalle parole che ha riservato a Kolo Muani dopo il Frosinone quando il tentativo di motivare l'attaccante francese è andato un po' oltre tradendo il nervosismo per la mancata realizzazione di una richiesta che aveva fatto sin dal suo arrivo sulla panchina bianconera la scorsa stagione: per la sua idea di calcio serve un vero numero 9.
La Juve questa estate non è riuscita a trattenere Vlahovic poi ha ripreso per 50 milioni (contando i bonus) Kolo Muani che però ha altre caratteristiche e il ruolo di bomber resta ancora scoperto. Ecco perché oltre ai due nomi maggiormente accostati ai bianconeri, Joshua Zirkzee (un vero pallino di Massara ma resta più fantasista e meno uomo d'area) e Alexander Sorloth (affare eventualmente legato a Nico Gonzalez, che potrebbe pure restare visto l'infortunio di Yildiz), il tecnico non ha smesso di pensare a Jean-Philippe Mateta, già trattato lo scorso gennaio e poi saltato per questioni fisiche.
La punta francese non ha aperto al rinnovo con l'Aston Villa e la scadenza 2027 ha fatto scendere il prezzo chiesto dagli inglesi di una decina di milioni: ora siamo su quota 25. Ma la vera chiave di volta, spiega Tuttosport, potrebbe verificarsi con l'inserimento di Jonathan David nell'affare. Il canadese è valutato dalla Juve proprio 25 milioni e aveva aperto ai Villains quando l'avevano sondato, diversamente dai tanti no pronunciati nelle scorse settimane, l'ultimo all'Hull City.
Attenzione dunque al ritorno di fiamma, per l'attacco bianconero si apre la terza via: Zirkzee, Sorloth o Mateta. Spalletti non solo ci spera ma lo chiede a gran voce, resta una settimana per accontentarlo.
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