Calciomercato Juventus, Spalletti vuole un numero 9: rispunta Mateta e possibile scambio con David

La Juve questa estate non è riuscita a trattenere Vlahovic poi ha ripreso per 50 milioni (contando i bonus) Kolo Muani che però ha altre caratteristiche e il ruolo di bomber resta ancora scoperto. Ecco perché oltre ai due nomi maggiormente accostati ai bianconeri, Joshua Zirkzee (un vero pallino di Massara ma resta più fantasista e meno uomo d'area) e Alexander Sorloth (affare eventualmente legato a Nico Gonzalez, che potrebbe pure restare visto l'infortunio di Yildiz), il tecnico non ha smesso di pensare a Jean-Philippe Mateta, già trattato lo scorso gennaio e poi saltato per questioni fisiche.