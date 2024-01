Juventus, Moise Kean all'Atletico Madrid: i dettagli dell'affare

Moise Kean lascia la Juventus: nelle ultime ore definiti anche gli ultimi dettagli con l'Atletico Madrid, l'attaccante passerà in prestito oneroso (500.000 euro) fino a giugno ai Colchoneros, senza alcun diritto o obbligo di riscatto. Kean volerà in Spagna entro le prossime 48 ore, è atteso a Madrid tra domenica sera e lunedì mattina, per le visite mediche e in seguito firmare il contratto.