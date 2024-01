Juventus, Milik espulso dopo 18': contro l'Inter non ci sarà

© twitter

Arkadiusz Milik non ci sarà nel big match di San Siro tra Inter e Juventus del prossimo 4 febbraio. Una clamorosa ingenuità dopo pochi minuti nel corso del match con l'Empoli è infatti costata cara all'attaccante polacco, espulso al 18' dopo una on field review dall'arbitro Marinelli. Tutto nasce da uno stop sbagliato e dal maldestro tentativo di recuperare il pallone: Milik entra in scivolata su Cerri, ma manca completamente la sfera e finisce col piede a martello sulla caviglia dell'attaccante di Nicola. L'arbitro estrae il giallo, ma dopo essere stato richiamato al monitor opta per il rosso, che comporterà l'inevitabile squalifica nel derby d'Italia. "Poco da dire, decisione corretta. Entra in ritardo e prende pieno la caviglia", il commento di Graziano Cesari.