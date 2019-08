Juve verso il Parma: il Psg risolve a Sarri il dubbio Higuain-Dybala

Tra i dubbi legati alla prima uscita di campionato contro il Parma per Maurizio Sarri c'è anche quello relativo all'attacco: chi tra Higuain e Dybala per completare il tridente con Cristiano Ronaldo e Douglas Costa? Un interrogativo la cui risposta potrebbe arrivare dal mercato ben prima di sabato. Come avevamo anticipato ieri, infatti, la possibilità che Dybala lasci Torino a breve è ancora quanto mai concreta. Il numero 10 bianconero è nel mirino del Psg e la missione parigina del suo procuratore (prevista per la giornata di domani) ne è una testimonianza. Certo, molto (se non tutto) dipende anche dal futuro di Neymar. Ma visto che il pressing spagnolo (più Barcellona che Real, ad oggi) per il brasiliano è destinato a proseguire e a intensificarsi nei prossimi giorni, Leonardo ha deciso di accelerare per Dybala, soprattutto dopo il passaggio di Coutinho al Bayern. Tutto, dunque, può succedere: il Psg valuta l'argentino 80 milioni, la Juve 20 di più. Prima però va trovato l'accordo con il giocatore che, sia detto, tra vie d'uscita possibili al momento prende in considerazione solo quella francese. Paratici, oggi a Barcellona, attende: la Juve deve sfoltire la rosa, Dybala resta sul mercato. Con la possibilità di salutare a breve.