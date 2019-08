Juve, blitz di Paratici a Barcellona: nel mirino Juan Miranda

In attesa di trovare le soluzioni giuste per alcune operazioni in uscita, Fabio Paratici è volato in Spagna per provare a piazzare un colpo per il futuro. Secondo quanto riporta El Mundo Deportivo, il direttore sportivo bianconero sarebbe andato a bussare alla porta del Barcellona per il terzino 19enne Juan Miranda. Un blitz vero e proprio, organizzato per anticipare la concorrenza degli altri club interessati al giocatore, tra cui anche Fiorentina e Olympique Marsiglia. Per Miranda la Juve è pronta a mettere sul piatto 10 milioni di euro, ma i blaugrana preferirebbero cedere l'esterno solo in prestito senza diritto di acquisto.