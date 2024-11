Juventus, a gennaio un difensore e il sogno Zirkzee

Anche in attacco la Juve è corta, addirittura più che in difesa perché quando Vlahovic, come in questi giorni, non c'è manca un terminale offensivo, vista la prolungata assenza di Milik. Qui serve coprire le falle di un lavoro probabilmente non concluso a dovere nel mercato estivo, e per fare ciò si spera nel colpaccio Zirkzee. L'olandese sta trovando poco spazio con il Manchester United (dal quale è andato via anche il primo sponsor dell'ex Bologna, ovvero ten Hag) e se gli inglesi aprissero al prestito, al momento ipotesi molto difficile visti gli oltre 40 milioni sborsati solo quattro mesi fa, i bianconeri sarebbero in prima fila perché il giocatore tornerebbe volentieri a lavorare con Thiago Motta. L'alternativa porta a Patrick Schick del Bayer Leverkusen.