Juve, escluse lesioni per Savona: ma a Lecce non sarà a disposizione

Dalla Continassa arrivano aggiornamenti importanti sulle condizioni di Savona. "A seguito del fastidio all'adduttore destro accusato durante il secondo tempo della gara di Champions League contro l'Aston Villa, Nicolò Savona è stato sottoposto ad alcuni accertamenti - si legge in una nota del club bianconero -. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni". Per il difensore non sono ancora chiari i tempi di recupero, ma sicuramente non sarà a disposizione di Thiago Motta per la trasferta di Lecce.