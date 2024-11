Calciomercato Juventus, dalla Francia: accordo verbale con Skriniar per gennaio

Poco convincente al suo ritorno, Skriniar è stato messo tra i giocatori cedibili dalla dirigenza parigina, ma nonostante l'interesse di club italiani, inglesi e sauditi - tra cui l'Al Nassr - lo slovacco ha preferito restare a Parigi per giocarsi le proprie carte. Nella prima parte di stagione però la situazione non è cambiata e per il mercato di gennaio il suo addio pare sempre più vicino. Come riporta Footmercato è la Juventus la destinazione più probabile e con la quale lo stesso Skriniar avrebbe già un accordo verbale.