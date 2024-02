Juventus, Vlahovic ha detto sì: pronto a firmare il rinnovo biennale

Dusan Vlahovic e la Juventus avanti insieme. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, l'attaccante serbo arrivato a Torino dalla Fiorentina nel gennaio del 2022 sarebbe pronto a prolungare il proprio contratto anche di due anni per andare incontro alla società, che ha bisogno di ammortizzare i soldi investiti per lui (80 milioni di euro). Un vero e proprio atto di amore da parte del serbo, in scadenza nel 2026, che avrebbe dato già da tempo l’ok al suo procuratore, Darko Ristic, per andare a trattare un rinnovo che serve soprattutto ai bianconeri per alleggerire il bilancio.