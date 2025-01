Juventus, Vlahovic ha detto no alla proposta dell'Al Nassr

Dusan Vlahovic è solo l'ultimo dei giocatori della "vecchia guardia" della Juventus messo in disparte da Thiago Motta. A Napoli il serbo è stato buttato in campo per una decina di minuti al posto dell'ultimo arrivato Kolo Muani. Segno che da qui a fine stagione il rischio per l'ex viola è quello di recitare un ruolo da comprimario. La prossima estate sarà bollente in chiave mercato per lui, ma si è pensato che anche in questa finestra di mercato Vlahovic avrebbe potuto, e potrebbe ancora, lasciare Torino.