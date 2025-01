L'Equipe svela: la Juventus ha contattato Xavi. Primi colloqui con l'ex tecnico del Barcellona

Salvo colpi di scena Motta è destinato a concludere la stagione alla Juve, ma attenzione alle manovre in vista di giugno. Non a caso anche l'Equipe sottolinea come il sondaggio della Vecchia Signora non abbia un fine immediato, bensì si rivolga prettamente al futuro. Sempre in ottica futura attenzione anche al profilo di Gasperini, gradito all'attuale management bianconero. Il 67enne, cresciuto proprio in bianconero, non ha ancora rinnovato ufficialmente il contratto in scadenza con l'Atalanta il 30 giugno del 2025.