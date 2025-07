Juventus: Vlahovic al Milan avvicina il ritorno di Kolo Muani, Sancho al posto di Nico

La Juventus balla sulle punte, chi lascia (Vlahovic) e chi arriva, o meglio torna (Kolo Muani). Nel risiko dell'attacco, l'accelerata della trattativa che dovrebbe portare Dusan al Milan, libera il posto per il ritorno del francese in bianconero. Tudor lo ha chiesto espressamente e la dirigenza bianconera lavora per accontentarlo: non sarà facile, il Psg vuole essere sicuro di incassare almeno 40 milioni, quest'anno o al massimo nell'estate del 2026.