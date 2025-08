Walid Cheddira, di proprietà del Napoli e in prestito all'Espanyol, è rientrato alla base ma non è stato convocato per nessuno dei due ritiri azzurri. E' in uscita e una delle possibili destinazioni è la Grecia, più precisamente il PAOK. La squadra di Salonicco sta cercando di convincere l'attaccante marocchino a trasferirsi nel campionato ellenico con un recente rilancio economico, dopo che il giocatore aveva rifiutato una prima proposta.