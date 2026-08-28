Juve, non solo Sorloth: le alternative per l'attacco

Ultimi giorni a caccia di un attaccante per la Juve. Perso il vantaggio su Zirkzee, i bianconeri devono regalare a Spalletti la prima punta di cui ha bisogno. Alexander Sorloth è il primo nome della lista, ma la trattativa con l'Atletico Madrid sembra complicata e non si vedono grossi spiragli all'orizzonte. Per questo si sondano altre piste. Come quella che porta a Jean-Philippe Mateta. Il centravanti del Crystal Palace piace da tempo, ma anche qui c'è l'ostacolo di formula e costi. A Torino sperano che il club inglese possa ammorbidirsi nelle ultime ore di mercato.