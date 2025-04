La Juventus ci riprova per Tonali e si gioca la carta Douglas Luiz

Più che un'idea, un progetto da costruire attorno al nome di Douglas Luiz. Non è un mistero che i primi mesi del brasiliano alla Continassa siano stati disastrosi. Problemi fisici e difficoltà di ambientamento a un calcio lontano dal suo, stanno facendo pensare che l'esperimento possa definirsi concluso dopo una sola stagione. L'ex Manchester City e Aston Villa, mai in grado di togliere il posto a Locatelli, vorrebbe tornare in Premier League e per questo Giuntoli starebbe pensando di inserirlo nella trattativa per Tonali, con cui condivide la posizione in campo.