Juventus, idea Skriniar per sostituire l'infortunato Bremer: scontento al Psg, Giuntoli ci prova per gennaio

La Juventus si guarda attorno per le occasioni di mercato per sostituire l'infortunato Gleison Bremer, ma Thiago Motta dovrà pazientare. Se l'opzione svincolati non è tramontata, per un difensore di livello i bianconeri potrebbero sfruttare le opportunità del mercato invernale, con una pista che potrebbe condurre a un grande ritorno in Italia via Parigi. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza della Vecchia Signora sarebbe alla finestra per Milan Skriniar che al Psg è tutt'altro che una prima scelta per Luis Enrique.