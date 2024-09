A Danilo non piace il ruolo di riserva: può andarsene già a gennaio 

JUVENTUS

Persa la fascia da capitano e la titolarità, secondo il Corriere della Sera, il difensore brasiliano starebbe meditando l'addio ai bianconeri

La Juventus e Danilo non sono mai stati così lontani. L'ex capitano bianconero, con l'arrivo di Thiago Motta in panchina, ha perso tutte le certezze conquistate fino allo scorso anno: fascia e titolarità. I numeri della stagione in corso sono lontani anni luce da quelli della gestione Allegri, su sei gare ufficiali, ha disputato cinque minuti in Serie A e 33 in Champions League. Il difensore, secondo il Corriere della Sera, starebbe quindi pensando di lasciare i bianconeri già nella sessione invernale di calciomercato.

Il contratto che lega Danilo alla Juventus scade il 30 giugno 2025 e verrebbe automaticamente rinnovato nel caso in cui raggiungesse il 50% delle presenze, un'ipotesi che al momento, numeri alla mano, sembrerebbe però poco realistica. Come riportato dal quotidiano, il brasiliano non è per nulla soddisfatto dello scarso minutaggio e starebbe così pensando di separarsi dai bianconeri.

Da leader indiscusso, in questa stagione Danilo si è ritrovato a essere la riserva di Bremer, Cambiaso, Gatti e Kalulu. Arrivato dal Manchester City nel 2019, alla Juventus ha collezionato 199 presenze, 9 gol e 13 assist ma ora la sua avventura sembra essere giunta ai titoli di coda, con la consapevolezza che a 33 anni può dire ancora la sua nel calcio. Una prova? Con la Nazionale brasiliana è ancora titolare e capitano.