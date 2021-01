Juventus-Scamacca, Carnevali: "Ne parleremo nei prossimi giorni"

A TIKI TAKA

Con Milik che sembra più un'operazione per giugno, Llorente bloccato da Gattuso e Pellé che convince meno, la Juventus alla ricerca di un rinforzo in attacco ha sondato il terreno per Gianluca Scamacca. Il classe 1999 è in prestito al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, l'ad neroverde Carnevali ne ha parlato a Tiki Taka: "Ci sono varie richieste, non solo quella della Juve, con cui abbiamo ottimi rapporti. Ne parleremo con loro nei prossimi giorni". Getty Images

L'intesa a tre, dopo il contatto tra dirigenti nel post Juve-Sassuolo e il via libera del Genoa, sembra raggiungibile ma Carnevali comprensibilmente non si sbilancia troppo: "Di avviato non c'è nulla, se ci saranno condizioni di un certo tipo faremo le nostre valutazioni ma credo che resterà con noi, è difficile privarsi di un giovane talento. Di sicuro non lo daremo in prestito, piuttosto torna alla base". Infine, un retroscena della scorsa stagione: "Avevamo parlato di Scamacca con il Milan".