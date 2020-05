Juventus, Rabiot ai titoli di coda: torna da Ancelotti all'Everton?

MERCATO

Il caso del ritorno ritardato a Torino di Adrien Rabiot ha agitato le acque in casa Juventus negli ultimi giorni, tanto che secondo molti media quella del francese in bianconero è un'avventura già ai titoli di coda. Ne è convinta L'Equipe, secondo cui il centrocampista francese classe '95, prelevato a parametro zero dal Psg la scorsa estate, potrebbe essere una buona pedina di scambio per i bianconeri nel prossimo mercato per arrivare ad altri obiettivi.

Dopo una sola stagione contraddistinta più da bassi che da alti, dunque, il futuro dell'ex Tolosa sarebbe lontano da Torino e precisamente in Premier League, a Londra sponda Everton, dove il francese ritroverebbe Carlo Ancelotti, che lo allenò ai tempi del Psg (e lo fece esordire in prima squadra). Sempre stando a quanto riporta il quotidiano francese, il tecnico ex Napoli avrebbe già sondato il terreno durante il mercato invernale, quando però la Juventus non era disposta alla trattativa, e ora vorrebbe tornare alla carica. E la destinazione Everton, si legge, sarebbe molto gradita al giocatore, che nei prossimi giorni dovrà osservare il periodo di 14 giorni di isolamento a Torino.

