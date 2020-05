Il Mundo Deportivo insulta Rabiot: "Tanti capelli, ma poca testa"

JUVENTUS

Le bizze di Adrien Rabiot non passano inosservate nemmeno in Catalogna, dove il giocatore avrebbe potuto giocare con la maglia del Barcellona se la madre-agente non avesse giocato al rialzo con i catalani, A mesi di distanza, il Mundo Deportivo tira un sospiro di sollievo e attacca duramente il francese della Juventus. “Schernisce i media, ora tarda ad arrivare a Torino dopo aver rotto anche col PSG. Tanti capelli ma poca testa. Una vergogna.”

Il quotidiano sportivo vicino al Barça racconta le malefatte del ragazzo da quell'estate del 2018 quando, con ancora un anno di contratto con il Psg, aveva in tasca l'accordo con il Barcellona. Poi tutto saltò: in primo luogo perché la madre chiese una cifra superiore del bonus pattuito, poi lo stesso giocatore mise dei paletti sulla sua posizione in campo dove voleva giocare solo da interno. Il Psg, visto il rifiuto a rinnovare, lo mise fuori rosa a fine dicembre per tutta la stagione.

La scorsa estate il trasferimento a parametro zero alla Juve, dove il francese non ha mai pienamente convinto e disatteso le aspettative. Con l'emergenza coronavirus, poi, i rapporti si sono fatti sempre più tesi: il giocatore, non contento del taglio dello stipendio, ha prolungato al limite la quarantena ed è stato il penultimo a rientrare alla base. Per tutti questi motivi il Mundo Deportivo esulta per lo scampato pericolo corso dal Barcellona. E la Juve sta pensando di sbarazzarsene a fine stagione.

