Juventus-Psg: rispunta lo scambio Emre Can-Paredes

A GENNAIO

Gli infortuni di Khedira e Bentancur (comunque già pronto a rientrare) hanno parzialmente riaperto le porte della Juventus ad Emre Can, che sta mettendo qualche minuto in più nelle gambe rispetto ad inizio stagione. Ma il centrocampista tedesco rimane lontano da un'ipotetica lista di intoccabili di Sarri (vedi anche esclusione dalla lista Champions) tanto che una sua partenza a gennaio è tutt'altro che improbabile: si riaprono i discorsi col Psg per uno scambio con Paredes.

L'idea non è nuova ma si era parecchio raffreddata nelle scorse settimane, nelle ultime ore però - come riporta Tuttosport - la linea Torino-Parigi ha prodotto nuovi contatti. Non si può parlare di una vera e propria trattativa ma l'ipotesi di scambio si è riufficialmente aperta. Emre Can è un vecchio pallino del Psg, che aveva provato a soffiarlo alla Juve quando il tedesco aveva scelto di lasciare il Liverpool in scadenza di contratto. Leandro Paredes è invece un giocatore tecnico che farebbe comodo nel gioco di Sarri anche come alternativa in regia a Pjanic, lasciando Bentancur nel ruolo di mezzala.

Stessa età (25 anni), stesso ruolo (centrocampista) e stesso desiderio di cambiare aria: combaciano le necessità dei giocatori, oltre a quelle dei club. Per la Juventus sarebbe anche un'ottima plusvalenza mentre lato francese andrebbe capita meglio la questione della cifra dei cartellini: Emre Can è valutato sui 30 milioni di euro, Paredes un anno fa era stato pagato 47 milioni ma bisogna considerare ammortamento e svalutazione.