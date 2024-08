Fiorentina, ufficiale Gudmundsson: "Sono felice, forza Viola"

FIORENTINA

L'attaccante islandese a Firenze dal Genoa con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, martedì 20 la presentazione

Fiorentina: Gudmundsson al Viola Park



"Sono molto contento di essere qui, forza Viola". Si è presentato così Albert Gudmundsson per le visite mediche con la Fiorentina. "Notizie Gud. Albert è a Firenze", il messaggio social della società viola, che poche ore dopo ha ufficializzato il suo trasferimento dal Genoa. L'attaccante islandese arriva alla corte di Raffaele Palladino con la formula del prestito oneroso a 8 milioni con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17 milioni + 3,5 di bonus. Sarà presentato martedì 20.

IL COMUNICATO: MARTEDÌ LA PRESENTAZIONE

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo di prestito oneroso con diritto di opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Albert Gudmundsson dal Genoa CFC. Gudmundsson, nato a Reykjavík (Islanda) il 15 giugno 1997, nel corso della sua carriera, ha indossato, le maglie dell’ AZ Alkmaar e del PSV Eindhoven, Club con il quale ha vinto un Campionato Olandese. Durante l’ultima stagione, con la maglia del Genoa, ha disputato 37 partite tra Serie A e Coppa Italia collezionando 16 gol e 5 assist. Gudmundsson ha, inoltre, vestito la maglia della Nazionale Maggiore islandese in 37 occasioni segnando 10 gol. Il nuovo calciatore viola verrà presentato alla stampa martedì 20 agosto alle ore 12:30 presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park.

PALLADINO: "ME LO SOGNAVO OGNI NOTTE"

"Gudmundsson? Me lo sono sognato tutte le notti, non vedevo l'ora che arrivasse. è uno degli attaccanti più forti del nostro campionato, un calciatore che ho voluto fortemente insieme alla società". Così Raffaele Palladino ha dato il benvenuto al neo acquisto della Fiorentina approdato oggi dopo una lunga trattativa. "Albert ha fatto molto bene l'anno scorso, ci aiuterà tanto, è perfetto per le nostre richieste di calcio - ha aggiunto il tecnico viola attraverso i canali del club - Lui voleva fortemente la Fiorentina, sono sicuro che farà una grande stagione, siamo felici di averlo con noi".

Tramite i propri canali social, l'attaccante islandese ha voluto salutare i tifosi genoani: "Ciao Genoani, dirsi addio non è mai facile. Dopo molte riflessioni, ho deciso che era arrivato il momento di intraprendere un nuovo percorso. Credetemi, non è stata una decisione semplice, ma sono convinto che sia quella giusta. Dal momento in cui sono arrivato, la vostra passione e il vostro supporto mi hanno spinto a dare il massimo. I gol e i festeggiamenti con voi saranno ricordi che custodirò per sempre". Poi prosegue: "Ai miei compagni, ai miei allenatori, a tutto lo staff dico grazie per aver creduto in me e per avermi aiutato a crescere. Il legame che abbiamo creato avrà sempre un posto speciale nel mio cuore". E conclude: "Rimarrò sempre vicino a voi e seguirò con estremo interesse questo straordinario club. Ai fantastici tifosi del Genoa, siete il cuore e l’anima di questo club. Mentre passo al prossimo capitolo, porterò con me lo spirito del Grifone. Grazie mille Genoa, con affetto. Albert".