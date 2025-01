Juventus, pronto il blitz di Giuntoli per Kolo Muani

Intanto, però, il primo colpo di gennaio sarà Alberto Costa. Il terzino destro portoghese del Vitoria Guimaraes prende di fatto il posto di Danilo, affiancandosi a Savona. Operazione da 12-13 milioni di euro in dirittura d'arrivo. Più in alto mare la situazione che riguarda il centrale. Per un motivo o per l'altro, Araujo (stoppato dall'infortunio di Inigo Martinez, out 5 settimane), Silva (il Benfica vuole solo cash) e Hancko (il Feyenoord lo libera, ma a giugno) non sembrano così facili da raggiungere e per questo bisognerà avere un po' di pazienza. Non è detto, poi, che non emerga un nome a sorpresa proprio come successo con Costa. L'unica certezza è che un altro difensore dovrà arrivare per forza.