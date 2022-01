Juventus, per l'attacco c'è anche l'idea Depay: sondaggio col Barcellona

MERCATO

Contatti col cllub catalano per capire se è possibile arrivare all'olandese in prestito

Il grave infortunio di Federico Chiesa per la Juventus è stata "una botta" (per citare Chiellini) che ha cambiato le strategie di mercato dei bianconeri, che ora vanno alla ricerca di un uomo in più per rinforzare il reparto offensivo di Allegri: un profilo duttile, non necessariamente un esterno. In cima alla lista dei desideri, riporta Sky Sport, ci sarebbe Sardar Azmoun dello Zenit, ma nelle ultime ore sarebbe tornato caldo il nome di Memphis Depay, che era già stato proposto ai bianconeri quando Xavi aveva chiesto Morata. Getty Images

L'attaccante spagnolo non si muoverà, Allegri lo ha blindato, ma nelle prossime ore la Juventus potrebbe comunque intensificare i contatti di nuovo con il Barcellona per capire se è possibile arrivare all'olandese in prestito.

In questa stagione Depay ha segnato 8 gol in 22 partite e il feeling con Xavi non sembra dei migliori, a gennaio potrebbe partire e la Juve è alla finestra: se lo Zenit continuerà a fare muro per Azmoun, che i club russo conta di trattenere fino alla scadenza del contratto a giugno 2022, l'ipotesi Depay potrebbe concretizzarsi.

Vedi anche juventus Juve, l'infortunio di Chiesa blocca la cessioni di Morata e Kulusevski