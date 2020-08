Juventus, passi avanti per Dzeko. Offerto anche Cavani

MANOVRE JUVENTINE

Nel girotondo di attaccanti, la Juventus sta cercando piano piano di definire i contorni di una vicenda comunque complessa. La notizia, tuttavia, è che Gonzalo Higuain è pronto a rescindere il contratto dopo un tira e molla durato mesi. Intanto la corsa al "9" fa segnare un ulteriore passo in avanti con Edin Dzeko, sempre più lontano della Roma e sempre più vicino ai bianconeri. La Juve, che da tempo, ha un accordo con Milik sente che è il momento di serrare le fila.

Aurelio De Laurentiis non molla la presa e per il polacco non si allontana dalla cifra di 40 milioni di euro.

Dzeko, invece, aspetta un segnale prima dell'inizio del ritiro della Roma fissato per giovedì. Nella trattativa ci sono anche Florenzi, Perin e Rugani.

Nel giro di attaccanti il club torinese si è visto offrire anche Edinson Cavani che non ha trovato l'accordo col Benfica e che piace all'Atletico Madrid. Ci sono certamente due ostacoli per l'ormai ex attaccante del Psg: l'ingaggio alto e il fatto di essere stata una bandiera del Napoli, proprio per questo il Matador avrebbe già fatto sapere di non essere interessato.

Infine Kean, il giovane attaccante potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera a breve lasciando così l'Everton dove era stato parcheggiato.